Представлен календарь матчей заключительных туров КПЛ-2020

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила календарь заключительных туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.
"После консультаций администрации лиги с участниками турнира и при поддержке большинства клубов чемпионата было принято решение провести четыре тура в рамках десяти календарных дней.
В связи со сложившимся плотным графиком и организационными сложностями, ПФЛК вынуждена проводить все матчи туров в один день, а в некоторых случаях и в одно время. Часть игр чемпионата будет показана в прямом эфире телеканала Qazsport, другая часть - в прямом эфире на сайте qazsporttv.kz с последующим повторным показом на телеканале", - говорится в сообщении лиги.
ХIХ тур
21 ноября (суббота)
"Шахтер" - "Астана"
"Каспий" - "Окжетпес"
"Жетысу" - "Тараз"
"Ордабасы" - "Кайсар"
"Кайрат" - "Кызыл-Жар СК"
ХХ тур
24 ноября (вторник)
"Астана" - "Кайсар"
"Тараз" - "Каспий"
"Шахтер" - "Жетысу"
"Окжетпес" - "Тобол"
"Кызыл-Жар СК" - "Ордабасы"
ХХI тур
27 ноября (пятница)
"Жетысу " - "Астана"
"Каспий" - "Шахтер"
"Кайсар" - "Кызыл-Жар СК"
"Тобол" - "Тараз"
ХХII тур
30 ноября (понедельник)
"Окжетпес" - "Ордабасы"
"Кызыл-Жар СК" - "Астана"
"Шахтер" - "Тобол"
"Жетысу" - "Каспий"
"Тараз" - "Кайрат"
Напомним, что чемпионом КПЛ-2020 после 17-го тура стал "Кайрат". При этом еще продолжается борьба за серебряные и бронзовые медали чемпионата, а также за места в еврокубках. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.