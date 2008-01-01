Представлен календарь матчей заключительных туров КПЛ-2020

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила календарь заключительных туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.

"После консультаций администрации лиги с участниками турнира и при поддержке большинства клубов чемпионата было принято решение провести четыре тура в рамках десяти календарных дней.

В связи со сложившимся плотным графиком и организационными сложностями, ПФЛК вынуждена проводить все матчи туров в один день, а в некоторых случаях и в одно время. Часть игр чемпионата будет показана в прямом эфире телеканала Qazsport, другая часть - в прямом эфире на сайте qazsporttv.kz с последующим повторным показом на телеканале", - говорится в сообщении лиги.



ХIХ тур

21 ноября (суббота)

"Шахтер" - "Астана"

"Каспий" - "Окжетпес"

"Жетысу" - "Тараз"

"Ордабасы" - "Кайсар"

"Кайрат" - "Кызыл-Жар СК"



ХХ тур

24 ноября (вторник)

"Астана" - "Кайсар"

"Тараз" - "Каспий"

"Шахтер" - "Жетысу"

"Окжетпес" - "Тобол"

"Кызыл-Жар СК" - "Ордабасы"



ХХI тур

27 ноября (пятница)

"Жетысу " - "Астана"

"Каспий" - "Шахтер"

"Кайсар" - "Кызыл-Жар СК"

"Тобол" - "Тараз"



ХХII тур

30 ноября (понедельник)

"Окжетпес" - "Ордабасы"

"Кызыл-Жар СК" - "Астана"

"Шахтер" - "Тобол"

"Жетысу" - "Каспий"

"Тараз" - "Кайрат"

Напомним, что чемпионом КПЛ-2020 после 17-го тура стал "Кайрат". При этом еще продолжается борьба за серебряные и бронзовые медали чемпионата, а также за места в еврокубках. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.