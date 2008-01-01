"Кайрат" упустил победу в первом матче в статусе чемпиона

Алматинцы встречались с "Кайсаром" и вели по ходу матча 2:0.

Конрад Вжесиньски. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 16:53
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 18
Кайсар - Кайрат 2:2

Голы: Кейлер, 45 (0:1); Вжесиньски, 64 (0:2); Лобжанидзе, 70 (1:2); Граф, 89 (2:2)

Турнирная таблица

ФК "Карат" сыграл вничью с "Кайсаром" в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 2:2. 

Автором первого гола стал защитник алматинцев Сергей Кейлер, отличившийся на 45-й минуте.

На 64-й ворота кызылординцев поразил полузащитник Конрад Вжесиньски.

В "Кайсаре" сначала сократил разрыв форвард Элгуджа Лобжанидзе на 70-й минуте.

А затем на 89-й счет сравнял защитник Иван Граф.

Отметим, что алматинский клуб играл не основным составом. Со статистикой можно ознакомиться здесь

Этот матч стал для "Кайрата" первым после завоевания чемпионства, которое было оформлено в прошлом туре.

Метки:
Кайрат ФК Кайсар ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
8
Сегодня 16:53
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