"Кайрат" упустил победу в первом матче в статусе чемпиона

ФК "Карат" сыграл вничью с "Кайсаром" в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 2:2.

Автором первого гола стал защитник алматинцев Сергей Кейлер, отличившийся на 45-й минуте.

На 64-й ворота кызылординцев поразил полузащитник Конрад Вжесиньски.

В "Кайсаре" сначала сократил разрыв форвард Элгуджа Лобжанидзе на 70-й минуте.

А затем на 89-й счет сравнял защитник Иван Граф.

Отметим, что алматинский клуб играл не основным составом. Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Этот матч стал для "Кайрата" первым после завоевания чемпионства, которое было оформлено в прошлом туре.