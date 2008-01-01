Назван еще один основной претендент на пост главного тренера "Актобе"

Бывший наставник "Шахтера" Николай Костов является одним из основных претендентов на пост главного тренера "Актобе", который вернулся в КПЛ, сообщает Metaratings.

57-летний болгарин на протяжении двух сезонов был главным тренером "Шахтера". В чемпионате Казахстана его команда заняла восьмое и девятое место в турнирной таблице. После ухода из карагандинской команды, Костов остается без клуба.

До Казахстана Костов тренировал ряд клубов на Кипре, в Украине, Армении, России и Болгарии. Единственным трофеем, который он завоевывал, является Кубок Кипра в 2002-м году за "Анортосис", где он был ассистентом главного тренера.

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Таким образом, "Актобе" определил двух основных кандидатов на пост наставника команды - болгарин Костов и россиянин Дмитрий Кириченко.

Кириченко, который является бывшим форвардом сборной России, уже провел с "Актобе" первый раунд переговоров. Специалист произвел на менеджмент хорошее впечатление. Он работал в тренерском штабе "Ростова", а также был главным тренером "Уфы".