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Назван еще один основной претендент на пост главного тренера "Актобе"

Ранее было названо еще одно имя.

Назван еще один основной претендент на пост главного тренера "Актобе"
Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бывший наставник "Шахтера" Николай Костов является одним из основных претендентов на пост главного тренера "Актобе", который вернулся в КПЛ, сообщает Metaratings.

57-летний болгарин на протяжении двух сезонов был главным тренером "Шахтера". В чемпионате Казахстана его команда заняла восьмое и девятое место в турнирной таблице. После ухода из карагандинской команды, Костов остается без клуба.

До Казахстана Костов тренировал ряд клубов на Кипре, в Украине, Армении, России и Болгарии. Единственным трофеем, который он завоевывал, является Кубок Кипра в 2002-м году за "Анортосис", где он был ассистентом главного тренера.

"Досрочно выполнили первоочередную". Стали известны задачи и бюджет "Актобе" на 2020 год

Таким образом, "Актобе" определил двух основных кандидатов на пост наставника команды - болгарин Костов и россиянин Дмитрий Кириченко.

Кириченко, который является бывшим форвардом сборной России, уже провел с "Актобе" первый раунд переговоров. Специалист произвел на менеджмент хорошее впечатление. Он работал в тренерском штабе "Ростова", а также был главным тренером "Уфы".

 

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Метки:
Актобе ФК Шахтер ФК КПЛ-2020

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