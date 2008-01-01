Цхададзе перед матчем с "Кайратом" объявил о своем уходе из "Ордабасы"

Главный тренер шымкентского "Ордабасы" Кахабер Цхададзе объявил игрокам и тренерскому штабу о своем уходе из команды в конце сезона, сообщает Meta-ratings.kz.

Это произошло перед чемпионской игрой с "Кайратом", после которого клуб из Алматы досрочно оформил завоевание первого места в премьер-лиге. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Цхададзе возглавил "Ордабасы" в 2018 году после ухода из "Кайрата". При нем шымкентцы завоевали бронзовые медали чемпионата 2019 года, а также дважды выступали в квалификации Лиги Европы.

После 17 туров команда располагается на четвертом месте в КПЛ.