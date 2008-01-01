Рядом с Ибрагимовичем и выше Роналду. Вагнер Лав попал в топ-10 самых возрастных бомбардиров мира

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав вошел в десятку самых возрастных бомбардиров мира в нынешнем сезоне, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Sportske novosti.

Лучшие бомбардиры старше 35 лет с августа 2020 года:

1. Бафетимби Гомис ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия) - 13 игр, 15 голов;

2. Гонсало Бергессио ("Насьональ", Уругвай) - 17 игр, 14 голов;

3. Нене ("Флуминенсе", Бразилия) - 18 игр, 12 голов;

4. Златан Ибрагимович ("Милан", Италия) - 8 игр, 9 голов;

5. Хоакин Ларриве ("Универсидад", Чили) - 10 игр, 9 голов;

6. Вагнер Лав ("Кайрат", Казахстан) - 14 игр, 9 голов;

7. Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес УАНЛ", Мексика) - 15 игр , 9 голов;

8. Михаэль Линдль ("Вольфсбергер", Австрия) - 10 игр, 8 голов;

9. Мохамед Азиз ("Беркане", Марокко) - 12 игр, 8 голов;

10. Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) - 6 игр, 7 голов.