Четыре футболиста казахстанских клубов вызваны в сборную Армении

Они сыграют с Грузией и Северной Македонией.

Фото: с сайта ffa.am
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:02

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос огласил список игроков, вызванных на матчи группового этапа Лиги наций против Грузии и Северной Македонии, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Армении.

В этот список попали: голкипер "Шахтера" Давид Юрченко, защитники "Кайрата" и "Тобола" Камо Оганесян и Арман Оганесян, а также полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян.

15 ноября сборная Армении сыграет в гостях против Грузии, а через три дня проведет домашний матч против Северной Македонии.

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:02
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