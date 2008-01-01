Четыре футболиста казахстанских клубов вызваны в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос огласил список игроков, вызванных на матчи группового этапа Лиги наций против Грузии и Северной Македонии, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Армении.

В этот список попали: голкипер "Шахтера" Давид Юрченко, защитники "Кайрата" и "Тобола" Камо Оганесян и Арман Оганесян, а также полузащитник "Астаны" Тигран Барсегян.

15 ноября сборная Армении сыграет в гостях против Грузии, а через три дня проведет домашний матч против Северной Македонии.