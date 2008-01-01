"Это только начало". Хорватский футболист прокомментировал продление контракта с "Кайратом"

В команде он задержится еще на два года.

Дино Миканович. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:00
Хорватский защитник "Кайрата" Дино Миканович поделился своим мнением по поводу того, что он продолжит свое выступление в алматинском клубе.

Сегодня, 6 ноября, он продлил контракт с "желто-черными" на два года.

"Я очень рад подписать новый контракт с ФК "Кайрат". Когда я сюда приехал, я сказал себе, что хочу достичь новых высот с этой командой. Во втором сезоне мы стали чемпионами. Я верю, что это только начало и в следующем году будут еще лучшие результаты. Спасибо Кайрату Советаевичу и Алексею Шпилевскому за оказанное доверие. Я хочу как можно скорее увидеть наших болельщиков на трибунах стадиона. С нетерпением жду этого. Алга, "Кайрат"!",-  приводит слова игрока официальный сайт клуба.

26-летний легионер играет за алматинцев с 2019 года. 

В нынешнем сезоне КПЛ он провел 17 матчей, в которых отдал пять ассистов.

В период 2013-2016 годов Миканович защищал цвета молодежной сборной Хорватии, сыграв в общей сложности 13 матчей.

Напомним, что ранее "Кайрат" объявил о пролонгации контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»