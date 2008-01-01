"На одном из стадионов пришлось мыться в раковине". Аршавин вспомнил о своем этапе карьеры в "Кайрате"

Бывший полузащитник сборной России
и "Кайрата" Андрей Аршавин
в эфире "Коммент.Шоу"
на YouTube рассказал о подробностях своей карьеры в алматинском клубе, сообщает KazFootball.kz
.
По словам Аршавина, он принял предложение "Кайрата" из-за знакомства с президентом клуба. Также бывший футболист отметил, что у некоторых клубов в Казахстане далеко не самые лучшие условия. При этом экс-капитан сборной России о переезде в Казахстан не жалеет.
"На одном из стадионов пришлось мыться в раковине. Мы даже снимали это на телефон. Да и поля искусственные в Казахстане ужасные", - заявил Аршавин.
Россиянин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. Его последним клубом стал "Кайрат", за который он за три сезона сыграл 108 матчей во всех турнирах и забил 30 голов.