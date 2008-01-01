"Кайрат" продлил контракт с экс-защитником молодежной сборной Хорватии

В команде он находится с прошлого года.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:28
Футбольный клуб "Кайрат" продлил контракт с Дино Микановичем. Трудовое соглашение с хорватским защитником рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний легионер перешел в состав "желто-черных" в феврале 2019-го, подписав двухлетнее соглашение.

В нынешнем сезоне КПЛ он сыграл 17 матчей, в которых отдал пять ассистов.

В 2013 году Миканович дебютировал за молодежную сборную Хорватии, за которую провел 13 матчей. 

Напомним, что ранее "Кайрат" объявил о пролонгации контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом.
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Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:28
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