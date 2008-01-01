"Кайрат" продлил контракт с экс-защитником молодежной сборной Хорватии

Футбольный клуб "Кайрат"
продлил контракт с Дино Микановичем
. Трудовое соглашение с хорватским защитником рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний легионер перешел в состав "желто-черных" в феврале 2019-го, подписав двухлетнее соглашение.
В нынешнем сезоне КПЛ он сыграл 17 матчей, в которых отдал пять ассистов.
В 2013 году Миканович дебютировал за молодежную сборную Хорватии, за которую провел 13 матчей.
Напомним, что ранее "Кайрат" объявил
о пролонгации контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом.