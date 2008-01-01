Вагнер Лав - номер один. Звездный форвард "Кайрата" выдал лучшую результативность в КПЛ

Болельщики "Кайрата"
могут быть счастливы, ведь Вагнер Лав
подписал новый контракт с клубом. Всего за пару месяцев игра бразильца заставила всех критиков этого трансфера раствориться в воздухе. Корреспондент Vesti.kz
подготовил сравнительную статистику результативности лучших игроков чемпионата, которая наглядно демонстрирует превосходство Вагнера.
После подписания контракта с алматинским клубом Вагнер провел 15 матчей за команду. 13 игр были сыграны в рамках КПЛ
, а еще две встречи экс-форвард сборной Бразилии занес себе в актив в Лиге Европы. В них 36-летний Лав забил десять голов и оформил шесть ассистов. Статистика эта могла быть еще красноречивее, реализуй нападающий хотя бы один пенальти из двух пробитых. Но этим самым бразилец словно доказал, что статистика, сделанная на 11-метровых, ему не нужна.
В сумме Вагнер провел на поле 1146 минут. Показатель результативности просто зашкаливает - для одного голевого действия (гола или ассиста) Вагнеру требуется всего 76 минут. Чтобы эта статистика была еще привлекательнее, мы решили сравнить эти же показатели у других бомбардиров КПЛ - Жоао Пауло
, Абата Аймбетова
, Элгуджи Лобжанидзе
, Рунара Мар Сигурьонссона
, а также у лучших снайперов прошлого сезона - Адеринсолы Эсеолы
и Марина Томасова
.
1. Вагнер Лав ("Кайрат") - 76 минут (10+6 за 1146 минут)
2. Жоао Пауло ("Ордабасы"
) - 97 минут (11+4 за 1458 минут)
3. Рунар Мар Сигурьонссон ("Астана"
) - 118 минут (6+3 за 1066 минут)
4. Абат Аймбетов ("Кайрат") - 121 минута (10+1 за 1335 минут)
5. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар"
) - 122 минуты (8+1 за 1101 минуту)
6. Адеринсола Эсеола ("Кайрат") - 136 минут (3+1 за 545 минут)
7. Марин Томасов ("Астана") - 148 минут (3+6 за 1332 минуты)
Ранее мы рассказали
, почему переподписание Вагнера - лучший вариант для "Кайрата".