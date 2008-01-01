Вагнер Лав - номер один. Звездный форвард "Кайрата" выдал лучшую результативность в КПЛ

Игроку "Ордабасы" будет трудно смириться.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:20
Болельщики "Кайрата" могут быть счастливы, ведь Вагнер Лав подписал новый контракт с клубом. Всего за пару месяцев игра бразильца заставила всех критиков этого трансфера раствориться в воздухе. Корреспондент Vesti.kz подготовил сравнительную статистику результативности лучших игроков чемпионата, которая наглядно демонстрирует превосходство Вагнера. 

После подписания контракта с алматинским клубом Вагнер провел 15 матчей за команду. 13 игр были сыграны в рамках КПЛ, а еще две встречи экс-форвард сборной Бразилии занес себе в актив в Лиге Европы. В них 36-летний Лав забил десять голов и оформил шесть ассистов. Статистика эта могла быть еще красноречивее, реализуй нападающий хотя бы один пенальти из двух пробитых. Но этим самым бразилец словно доказал, что статистика, сделанная на 11-метровых, ему не нужна. 

В сумме Вагнер провел на поле 1146 минут. Показатель результативности просто зашкаливает - для одного голевого действия (гола или ассиста) Вагнеру требуется всего 76 минут. Чтобы эта статистика была еще привлекательнее, мы решили сравнить эти же показатели у других бомбардиров КПЛ - Жоао Пауло, Абата Аймбетова, Элгуджи Лобжанидзе, Рунара Мар Сигурьонссона, а также у лучших снайперов прошлого сезона - Адеринсолы Эсеолы и Марина Томасова

1. Вагнер Лав ("Кайрат") - 76 минут (10+6 за 1146 минут)
2. Жоао Пауло ("Ордабасы") - 97 минут (11+4 за 1458 минут)
3. Рунар Мар Сигурьонссон ("Астана") - 118 минут (6+3 за 1066 минут)
4. Абат Аймбетов ("Кайрат") - 121 минута (10+1 за 1335 минут)
5. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - 122 минуты (8+1 за 1101 минуту)
6. Адеринсола Эсеола ("Кайрат") - 136 минут (3+1 за 545 минут)
7. Марин Томасов ("Астана") - 148 минут (3+6 за 1332 минуты)

Ранее мы рассказали, почему переподписание Вагнера - лучший вариант для "Кайрата". 
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Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия Ордабасы ФК Астана ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
2
Вчера 22:20
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