Клуб КПЛ задумал подписать кандидата в сборную Казахстана из "Кайрата"

Защитник "Кайрата" Нурлан Даиров
получил несколько вариантов продолжения карьеры. Одним из клубов, претендующих на 25-летнего игрока, является "Тараз"
, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что команда из одноименного города ставит задачу - вернуть ряд своих воспитанников. Также в летнее трансферное окно "Тараз" делал предложение другому защитнику - Елдосу Ахметову.
Помимо родного клуба, на Даирова претендует "Окжетпес", в котором Нурлан провел несколько сезонов в рамках арендного соглашения.
При этом не исключается, что Даиров продолжит карьеру вовсе не в "Таразе" и "Окжетпесе", учитывая его активные переговоры с другими командами КПЛ.
Контракт универсального защитника и кандидата в сборную Казахстана с "Кайратом" подходит к концу и, несмотря на статус чемпиона страны, он решил покинуть клуб.
Напомним, что в премьер-лиге Даиров дебютировал в 2016 году в составе "Кайрата". Первый выход игрока в стартовом составе алматинской команды состоялся в матче против "Ордабасы".