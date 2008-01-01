Клуб КПЛ задумал подписать кандидата в сборную Казахстана из "Кайрата"

На него претендует и другие клубы.

Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:37
Защитник "Кайрата" Нурлан Даиров получил несколько вариантов продолжения карьеры. Одним из клубов, претендующих на 25-летнего игрока, является "Тараз", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что команда из одноименного города ставит задачу - вернуть ряд своих воспитанников. Также в летнее трансферное окно "Тараз" делал предложение другому защитнику - Елдосу Ахметову.

Помимо родного клуба, на Даирова претендует "Окжетпес", в котором Нурлан провел несколько сезонов в рамках арендного соглашения.

При этом не исключается, что Даиров продолжит карьеру вовсе не в "Таразе" и "Окжетпесе", учитывая его активные переговоры с другими командами КПЛ.

Контракт универсального защитника и кандидата в сборную Казахстана с "Кайратом" подходит к концу и, несмотря на статус чемпиона страны, он решил покинуть клуб.

Напомним, что в премьер-лиге Даиров дебютировал в 2016 году в составе "Кайрата". Первый выход игрока в стартовом составе алматинской команды состоялся в матче против "Ордабасы".
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