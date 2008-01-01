Нужно уезжать? Что следует знать о молодых казахстанских футболистах в КПЛ-2020

Сегодняшняя молодежь - завтрашний уровень отечественного футбола. Этот принцип уже автоматизирован до невозможности в ряде европейских стран, откуда ежегодно выбиваются перспективные футболисты. Однако в Казахстане до этого еще далеко - лишь 27 молодых казахстанских игроков сыграли за свои команды в этом сезоне КПЛ, многие из них выходили на поле лишь в концовке нескольких встреч. Корреспондент Vesti.kz
оценил ситуацию молодых игроков в Казахстане и пришел к определенным выводам.
В данном материале мы рассмотрели тех футболистов, которым было не больше 21 года на момент начала сезона. 27 футболистов из 11 команд - это, в среднем, по 2-3 игрока от каждого клуба. Статистика, которая заставляет волноваться. Пока в топовых чемпионат проявляют себя и пишут свое имя достижениями 18-летние ребята, в нашей премьер-лиге особых успехов нет и у 22-летних исполнителей. Это серьезная проблема, которая поднималась уже не раз и продолжает сохранять свою актуальность.
Если по логике большинство молодых футболистов должны проявлять себя в клубах-аутсайдерах, то в премьер-лиге все наоборот. В команде, которая идет на последнем месте в таблице (не считая "Иртыш"
), свои игровые минуты получил лишь один молодой казахстанец. А больше всего футболистам нового поколения доверяли именно в "Кайрате"
, который завоевал чемпионство. Нонсенс, не правда ли?
В "Окжетпесе"
во всех матчах чемпионата в заявке присутствовал 21-летний защитник Талгат Кусяпов
. Но тренер лишь раз выпустил Кусяпова с первых минут, а еще в одной из игр Талгат появился на поле после перерыва.
Получше ситуация с практикой у молодых исполнителей в "Каспие"
. Но нужно не забывать, что посреди сезона в команде случилась серьезная проблема, когда сразу несколько человек основы заболели коронавирусом. Полузащитник Куандык Нурсултанов
вышел на замену в июльской игре с "Тоболом". В том же матче дебютировал 18-летний защитник Тимур Реджепов
. Также в составе актаусцев на поле выходили еще двое молодых футболистов, но о них мы расскажем чуть позже.
В "Кызыл-Жар СК"
уже шесть матчей подряд по 90 минут провел защитник молодежной сборной Алибек Касым
. Всего в этом сезоне на счету Алибека 630 сыгранных минут и два заработанных предупреждения. Трижды в концовках матчей на поле выходил 20-летний нападающий Максим Скорых
. Такой же показатель на счету хавбека Артема Черединова
.
В "Таразе"
семь матчей отыграл один из лидеров молодежной сборной страны - вратарь Мухаммеджан Сейсен
. В них 21-летний страж ворот пропустил всего четыре мяча. На этой неделе Сейсену уже удалось сохранить ворота в неприкосновенности в победном матче против "Астаны"
.
"Жетысу"
ограничился наличием в составе Еркебулана Сейдахмета
. 20-летний футболист, активно поднявший
уровень узнаваемости "Жетысу" в Instagram, провел за семиреченцев шесть матчей, два из которых - с первых минут. Суммарно Сейдахмет провел на поле 166 минут, а это меньше двух полноценных матчей. К сожалению, остается признать, что болельщики ждали от Еркебулана совсем других результатов.
В "Кайсаре"
из молодежи доверяют разве что защитнику Динмухамеду Кашкену
. В последнем матче Димаш сыграл 90 минут против "Тобола"
, это был его первый полноценный поединок в сезоне. Ранее оборонец молодежной сборной трижды выходил на замену. В одной из игр чемпионата свой шанс получил полузащитник Аян Кулмаганбетов
, отыгравший 30 минут.
В составе карагандинского "Шахтер"
на замену выходит 21-летний полузащитник Жан-Али Пайруз
. Хавбек появлялся на поле шесть раз, а самый ранний его выход на поле был лишь на 61-й минуте встречи. Голевыми действиями Жан-Али не отметился, но получил одну желтую карточку.
В "Ордабасы"
выходят на поле лишь два молодых исполнителя, но времени им дается больше, чем многим из этого списка. Полузащитник Аслудин Хаджиев
сыграл в восьми встречах, записав на свой счет один ассист. Другой хавбек Эльхан Астанов
сыграл в девяти матчах, но реже попадал в стартовый состав. На счету Астанова два предупреждения.
За "Тобол" десять матчей провел нападающий Оралхан Омиртаев
, отметившийся одним голом и ассистом. 21-летний защитник Роман Асранкулов
провел три полные игры в самом начале сезона. Левый защитник Сагадат Турсынбай
, который стал одним из открытий сезона в первой лиге-2018, провел лишь один матч в июле месяце против ослабленного из-за коронавируса "Каспия". В том же матче на замену вышел 19-летний полузащитник Жаслан Жумашев
.
В составе "Астаны" выделяются лишь три человека. Тут мы возвращаемся к разговору о "Каспие". В первой половине сезона за команду из Актау на правах аренды играли нападающий Рамазан Каримов
и полузащитник Султан Сагнаев
. Летом футболисты молодежной сборной были отозваны обратно в столицу. На счету Каримова в этом сезоне пять матчей (один в старте), а Сагнаев принял участие в четырех играх. 20-летний полузащитник Мади Жакипбаев
четыре раза вышел на замену. Но стоит отметить, что после назначения Андрея Тихонова
, Мади, являющийся самым молодым дебютантом в истории клуба, появлялся на поле уже дважды.
В "Кайрате" у Алексея Шпилевского
с молодежью проблем нет. Защитник главной сборной Нуралы Алип
отыграл 12 встреч и забил в них четыре гола, три из которых - с пенальти. В шести играх чемпионата принял участие вратарь Данил Устименко
. Нападающий Артур Шушеначев
провел 11 матчей (два в основе) и забил в них три гола. Еще в восьми матчах на замену выходил полузащитник Султанбек Астанов
. 19-летний футболист Данияр Усенов
принял участие в пяти встречах, а несколько туров назад ему удалось поразить ворота "Жетысу". Четырежды на замену в концовках матчей выходил игрок центра поля Адам Адахаджиев
. В одном из матчей 16 минут игры получил 17-летний защитник Александр Широбоков
.
Из всех игроков стабильным футболистом старта можно назвать лишь Нуралы Алипа из "Кайрата". Он и является единственным, кто играет за взрослую сборную страны. С учетом отсутствия доверия тренеров к молодым игрокам, кажется, что им стоит задуматься о каких-то переменах в карьере. В последнее время молодые казахстанцы начали чаще уезжать в зарубежные чемпионаты, как показывает практика, - этот выбор вполне обоснован.
Болельщики будут только рады, если молодые игроки будут еще чаще пробовать себя за границей и пополнять список, который уже состоит из Бахтиера Зайнутдинова
, Акмаля Бахтиярова
, Дмитрия Бачека
, Рамазана Оразова
, Армана Кенесова
и других.
Фото:
ФК "Астана" (1,12), ФК "Кайрат" (2,13), ФК "Окжетпес" (3), ФК "Каспий" (4), КФФ (5,6,7), ФК "Кайсар" (8), ФК "Шахтер" (9), ФК "Ордабасы" (10), ФК "Тобол" (11)©️