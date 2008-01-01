Огромный бюджет, старый состав, зависимость от Жоао Пауло. Почему "Ордабасы" проваливает сезон

В Шымкенте традиционно высокие амбиции, однако в этом году возможности клуба не совпадают с результатами и он рискует оказаться вне призовой тройки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему состав "Ордабасы" требует изменений, насколько команда зависима от Жоао Пауло и пора ли расстаться с Кахабером Цхададзе.



Начнем с того, что у "Ордабасы" один самых больших бюджетов в чемпионате Казахстане, он уступает в финансовых возможностях лишь "Астане" и "Кайрату", но при этом сильно превосходит "Тобол", "Кайсар" и "Жетысу".

Бюджет клуба из Шымкента больше шести миллиардов тенге, в Костанае, Кызылорде и Талдыкоргане денег меньше примерно в два раза. Но что мы видим сейчас в турнирной таблице КПЛ - "Ордабасы" на четвертом месте.

Кроме того, "Астана" и "Тобол" еще имеют по матчу в запасе. У столичной команды при этом относительно простой календарь на финише. В общем, вероятность попадания в тройку "Ордабасы" не самая высокая. И это ужасно, учитывая что при таком бюджете и кризисе в "Астане", в Шымкенте могли бы нацелиться даже на "серебро".







Но выходит так, что клуб мог упасть еще ниже, если бы не монструозная форма Жоао Пауло. Пока казахстанские нападающие в лице Тохтара Жангылышбая и Сергея Хижниченко не могут попасть в пустые ворота, а Кахабер Цхададзе не может изменить ситуацию в тренерском смысле, бразилец тащит на себе абсолютно безыдейную команду. Хотя это даже не команда сейчас, а просто набор хороших футболистов, причем не во всех линиях.







Перед сезоном "Ордабасы" потерял Темирлана Ерланова и Сергея Малого - двух основных защитников сборной Казахстана. На их место взяли Виктора Дмитренко и Александра Клещенко, очень спорные кандидатуры, которые вызывают вопросы даже в проекции борьбы за медали в КПЛ, не говоря уже о еврокубках.







В целом, состав "Ордабасы" выглядит достаточно возрастным, средний возраст около 30 лет. Возможно, это крепкие профессионалы, но явно футболисты не с потенциалом для роста, без особой мотивации.



Итоговое четвертое место должно подтолкнуть клуб к серьезным кадровым переменам, включая смену тренера и освежения состава. Но даже если "Ордабасы" чудом войдет в тройку, руководству стоит абстрагироваться от результата и начать перестройку. Иначе не избежать очередного раннего вылета из еврокубков и огромной зависимости от одного игрока.



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