Огромный бюджет, старый состав, зависимость от Жоао Пауло. Почему "Ордабасы" проваливает сезон

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Огромный бюджет, старый состав, зависимость от Жоао Пауло. Почему "Ордабасы" проваливает сезон

Команда из Шымкента идет на четвертом месте в КПЛ-2020.

Огромный бюджет, старый состав, зависимость от Жоао Пауло. Почему "Ордабасы" проваливает сезон
Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
2

В Шымкенте традиционно высокие амбиции, однако в этом году возможности клуба не совпадают с результатами и он рискует оказаться вне призовой тройки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему состав "Ордабасы" требует изменений, насколько команда зависима от Жоао Пауло и пора ли расстаться с Кахабером Цхададзе.

Начнем с того, что у "Ордабасы" один самых больших бюджетов в чемпионате Казахстане, он уступает в финансовых возможностях лишь "Астане" и "Кайрату", но при этом сильно превосходит "Тобол", "Кайсар" и "Жетысу".

Бюджет клуба из Шымкента больше шести миллиардов тенге, в Костанае, Кызылорде и Талдыкоргане денег меньше примерно в два раза. Но что мы видим сейчас в турнирной таблице КПЛ - "Ордабасы" на четвертом месте.

Кроме того, "Астана" и "Тобол" еще имеют по матчу в запасе. У  столичной команды при этом относительно простой календарь на финише. В общем, вероятность попадания в тройку "Ордабасы" не самая высокая. И это ужасно, учитывая что при таком бюджете и кризисе в "Астане", в Шымкенте могли бы нацелиться даже на "серебро".



Но выходит так, что клуб мог упасть еще ниже, если бы не монструозная форма Жоао Пауло. Пока казахстанские нападающие в лице Тохтара Жангылышбая и Сергея Хижниченко не могут попасть в пустые ворота, а Кахабер Цхададзе не может изменить ситуацию в тренерском смысле, бразилец тащит на себе абсолютно безыдейную команду. Хотя это даже не команда сейчас, а просто набор хороших футболистов, причем не во всех линиях.



Перед сезоном "Ордабасы" потерял Темирлана Ерланова и Сергея Малого - двух основных защитников сборной Казахстана. На их место взяли Виктора Дмитренко и Александра Клещенко, очень спорные кандидатуры, которые вызывают вопросы даже в проекции борьбы за медали в КПЛ, не говоря уже о еврокубках.



В целом, состав "Ордабасы" выглядит достаточно возрастным, средний возраст около 30 лет. Возможно, это крепкие профессионалы, но явно футболисты не с потенциалом для роста, без особой мотивации.

Итоговое четвертое место должно подтолкнуть клуб к серьезным кадровым переменам, включая смену тренера и освежения состава. Но даже если "Ордабасы" чудом войдет в тройку, руководству стоит абстрагироваться от результата и начать перестройку. Иначе не избежать очередного раннего вылета из еврокубков и огромной зависимости от одного игрока. 

Фото: ПФЛК©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2020 Ордабасы ФК Цхададзе Кахабер

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:31
Футбол

Огромный бюджет, старый состав, зависимость от Жоао Пауло. Почему "Ордабасы" проваливает сезон
Сегодня
14:35
Футбол

Готовятся вернуться в еврокубки? Аким рассказал о задачах "Актобе" в КПЛ-2021, финансовой гарантии и ремонте стадиона
Сегодня
12:40
Футбол

Вагнер Лав и чемпионство. Почему переподписание бразильца - лучший вариант для "Кайрата"
Сегодня
10:53
Футбол

"Он остается!". "Кайрат" объявил о продлении соглашения с Вагнером Лавом
Сегодня
08:01
Новости сайта

Поражение ЦСКА, победа футзального "Кайрата" и возможный уход Вагнера Лава. Главное к утру
Вчера
22:37
Футбол

Тренер "Кайрата" рассказал о поиске новых игроков и озвучил планы на Лигу чемпионов
Вчера
19:25
Футбол

Базовый клуб сборной, Смакову обещали квартиру, Карпович мог уехать в Германию. "Кайрат"-2004 был очень богат и амбициозен
Вчера
19:00
Футбол

Не только Зайнутдинов, или кто из экс-футболистов КПЛ играет в групповом этапе Лиги Европы
Вчера
18:40
Футбол

Тренер "Каспия" оценил шансы остаться в КПЛ после матча с прямым конкурентом
Вчера
18:17
Футбол

Вице-капитан "Кайрата" назвал главного творца первого за 16 лет чемпионства в КПЛ
Вчера
17:01
Футбол

Вице-капитан "Кайрата" рассказал о своем будущем и предложениях от других клубов
Вчера
16:38
Футбол

До Криштиану рукой подать. Самые популярные клубы и футболисты КПЛ в Instagram
Вчера
16:16
Футбол

Агент Вагнера Лава отреагировал на информацию об уходе из "Кайрата"
Вчера
15:05
Футбол

Назван фаворит на пост главного тренера "Актобе"
Вчера
14:00
Футбол

Элегантность Манзорро, класс Вагнера и балканский стандарт. Выбери лучший гол 17-го тура КПЛ
Вчера
12:30
Футбол

Радует, что местными воспитанниками удается противостоять фаворитам - Никитенко о победе над "Астаной"
Вчера
12:03
Футбол

"Все всем доказал на поле". Российские СМИ - о чемпионстве "Кайрата", провале "Астаны" и рывке "Тобола"
Вчера
09:30
Футбол

Дебютант сборной Казахстана дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление судьи
Вчера
08:28
Футбол

Вагнер Лав может покинуть "Кайрат". Стала известна причина
4 ноября
23:53
Футбол

Около матча: как "Кайрат" победил "Ордабасы" и стал чемпионом
4 ноября
22:17
Футбол

Обзор матча, или как "Астана" потеряла очки с "Таразом"
4 ноября
20:47
Футбол

Исаэль и другие. За кем из экс-футболистов КПЛ следить на групповом этапе Лиги чемпионов
4 ноября
20:30
Футбол

"Не можем найти футболистов на замену". Тихонов - о причинах поражения "Астаны" и нагрузке на сборников
4 ноября
19:10
Футбол

"Я был уверен, что мы станем чемпионами". Боранбаев - о Шпилевском, трансферах уровня Вагнера и возвращении Куата
4 ноября
18:58
Футбол

"Астана" потеряла очки в матче с "Таразом" и осталась на третьем месте КПЛ
4 ноября
18:02
Футбол

Форвард "Кайрата" Аймбетов - автор самого красивого гола в 16-м туре КПЛ
4 ноября
17:25
Футбол

Как все начиналось. Где сейчас футболисты первого чемпионского состава "Астаны"?
4 ноября
17:10
Футбол

Чистка состава к ЛЧ? Легионер из Европы покинет "Кайрат" в конце сезона
4 ноября
16:59
Футбол

"Каспий" сыграл вничью с "Кызыл-Жаром" и остался на дне турнирной таблицы КПЛ
4 ноября
16:32
Футбол

Видеообзор матча "Шахтер" - "Окжетпес" (2:1)
4 ноября
14:51
Футбол

Дубль форварда европейской сборной помог "Шахтеру" обыграть аутсайдера КПЛ
4 ноября
14:33
Футбол

"Это не конкуренты слабые, а "Кайрат" безумно сильный". Шпилевский - о КПЛ, Вагнере, Боранбаеве и Лиге чемпионов
4 ноября
13:30
Футбол

"Президент "Кайрата" не отпустил". В России рассказали, почему Шпилевский не возглавил клуб РПЛ
3 ноября
22:12
Футбол

Видеообзор чемпионского матча "Кайрата"
31 октября
21:58
Футбол

Видео. Около матча "Кайсар" - "Каспий" - 0:1
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика