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Тренер "Кайрата" рассказал о поиске новых игроков и озвучил планы на Лигу чемпионов

Он по-прежнему остается амбициозным.

Тренер "Кайрата" рассказал о поиске новых игроков и озвучил планы на Лигу чемпионов
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский рассказал, за счет чего команде удалось стать чемпионом Казахстана, и поделился ближайшими планами. Его комментарий приводит официальный сайт "желто-черных".

"Прошло два дня, как мы официально стали чемпионами. Я искренне рад, в первую очередь не за себя, а за ребят, за клуб, за Кайрата Советаевича. Прекрасно понимаю, как долго "Кайрат" к этому шел. У нас была одна команда, ребята с большим уважением относятся друг к другу и принимали все требования тренерского штаба. Эта победа - полностью их заслуга.

У нас осталось три матча. Всегда хорошо, когда с тебя спадает груз ответственности, когда уже нет давления. Это не значит, что сейчас мы будем играть расслабленно и недооценивать соперников. Мы хотим выиграть последние три матча и достойно завершить сезон. К сожалению, у нас цифра "1" в графе поражения, добавлять второе мы не хотим. Да, будут изменения в составе, но требования останутся те же. Будут играть более свежие ребята, дадим им шанс себя проявить и показать. После окончания чемпионата сразу начнем готовиться к следующему сезону. Уже идет работа по поиску новых кандидатов, которые смогут нас усилить и помогут решать новые задачи. В следующем году мы будем представлять не только Алматы, но и весь Казахстан. Мы не хотим просто поучаствовать в Лиге чемпионов, а намерены сыграть большую роль в турнире", - отметил он.

"Кайрат" стал чемпионом страны после победы над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.

 

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Метки:
Футбол Кайрат ФК Шпилевский Алексей КПЛ-2020 Лига чемпионов

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