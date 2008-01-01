Тренер "Каспия" оценил шансы остаться в КПЛ после матча с прямым конкурентом

Команда идет на предпоследнем месте.

Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:40
Главный тренер "Каспия" Срджан Благоевич прокомментировал матч 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу с "Кызыл-Жар СК", а также оценил шансы своей команды в борьбе за выживание.

"Тяжелый был матч. Мы провели его недостаточно хорошо, это было видно. Не хватало агрессивности и борьбы. В перерыве говорили о том, что нам надо сделать. Во втором тайме подключили дополнительные силы и играли в серьезный футбол. Второй тайм был гораздо лучше первого. В конце концов, усилия были вознаграждены голом. Доволен вторым таймом. Если продолжим так играть, то будет больше возможностей остаться в премьер-лиге", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Отметим, что матч "Каспий" - "Кызыл-Жар СК" завершился вничью 1:1. После первого тайма актаусцы уступали в счете, но после перерыва сумели спастись от поражения. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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Сегодня 18:40
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