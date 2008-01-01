Вице-капитан "Кайрата" назвал главного творца первого за 16 лет чемпионства в КПЛ

Вице-капитан "Кайрата" Раде Дугалич
рассказал "Спортски журнал"
, что большая заслуга в завоевании долгожданного титула в чемпионате Казахстана по футболу
принадлежит Небойше Косовичу
, бывшему полузащитнику "Партизана".
"Он мастерски сыграл, когда мы вернулись после коронавируса. В некоторых матчах решал вопрос о победителе, а против "Астаны" провел обе игры на высшем уровне", - отметил Дугалич.
"Кайрат" стал чемпионом страны после победы
над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.