Вице-капитан "Кайрата" назвал главного творца первого за 16 лет чемпионства в КПЛ

Титул был выигран после матча 17-го тура.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:17
Вице-капитан "Кайрата" Раде Дугалич рассказал "Спортски журнал", что большая заслуга в завоевании долгожданного титула в чемпионате Казахстана по футболу принадлежит Небойше Косовичу, бывшему полузащитнику "Партизана".

"Он мастерски сыграл, когда мы вернулись после коронавируса. В некоторых матчах решал вопрос о победителе, а против "Астаны" провел обе игры на высшем уровне", - отметил Дугалич.

"Кайрат" стал чемпионом страны после победы над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.
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Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 18:17
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