Вице-капитан "Кайрата" рассказал о своем будущем и предложениях от других клубов

Сербский защитник "Кайрата" Раде Дугалич
в интервью "Спортски журнал"
поделился своими впечатлениями от выигранного "золота" чемпионата Казахстана, а также рассказал о своем желании продолжить карьеру в алматинском клубе.
- Этот год был для всех нас напряженным. Мы не знали, будет ли доигран сезон, но в итоге все сложилось так, как должно было сложиться. Я должен признать, что коронавирус нас сблизил. Нам удалось достичь поставленной цели.
Я очень рад. Мы сделали то, чего пытались достичь поколениями. За три тура до конца мы заслуженно выиграли титул. В этом сезоне мы показали и сделали то, что нам нужно было сделать в прошлом году, когда мы упустили трофей в последнюю минуту, а именно - дважды обыграли нашего главного конкурента - "Астану". Это поколение будет золотыми буквами вписано в историю клуба. Я до сих пор не могу прийти в себя, но надеюсь, что все станет яснее, когда упадет адреналин, - сказал Дугалич .
- Вы, кажется, сделали отличный шаг, когда решили остаться в "Кайрате", несмотря на предложения, которые у вас были этим летом.
- По правде говоря, были предложения с Запада, но по прибытии в этот клуб я сказал, что не уйду, пока титул не вернется в Алматы. Я поговорил с руководителями клуба и сказал, что хочу остаться, несмотря на все то, что происходило вокруг из-за коронавируса. Они знали, что я отчаянно хотел остаться. Я сделал отличный ход, потому что это действительно чувство, которое невозможно описать. Я выиграл Кубок России с "Тосно", но это что-то особенное.
- Каковы ваши дальнейшие планы? Останетесь в "Кайрате", чтобы попасть в группу Лиги чемпионов в следующем сезоне?
- Я не хочу никуда торопиться. Осталось сыграть еще три тура. Мы выиграли титул, но это не помешает нам продолжить выигрывать до конца чемпионата. Когда все подойдет к концу, я снова поговорю с людьми в клубе и посмотрю, что для нас лучше. Я бы хотел остаться, но от меня мало что будет зависеть.
Напомним, что ранее владелец "желто-черных" Кайрат Боранбаев сообщил
, что клуб находится на стадии продления контракта с вице-капитаном команды Дугаличем.
"Кайрат" стал чемпионом страны
после победы над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.