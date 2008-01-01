Агент Вагнера Лава отреагировал на информацию об уходе из "Кайрата"

Футбольный агент Эвандро Феррейра
, представляющий интересы нападающего "Кайрата" Вагнера Лава
, прокомментировал информацию о том, что бразилец не торопится продлевать контракт с казахстанским клубом, сообщает телеграм-канал
ЦВБП-медиа.
В среду российские СМИ сообщили, что бразилец пока не подписывает новое соглашение с "Кайратом", так как ждет предложения от ЦСКА в зимнее трансферное окно.
"Вагнер не продлевает контракт с "Кайратом", потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю", - сказал он.
Напомним, Вагнер Лав перешел в "Кайрат" летом этого года. В 13 матчах чемпионата Казахстана забил семь голов и отдал пять ассистов. В составе "желто-черных" стал чемпионом Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это первый титул за 16 лет.