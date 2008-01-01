Агент Вагнера Лава отреагировал на информацию об уходе из "Кайрата"

В состав казахстанского клуба он перешел летом.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:16
Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего "Кайрата" Вагнера Лава, прокомментировал информацию о том, что бразилец не торопится продлевать контракт с казахстанским клубом, сообщает телеграм-канал ЦВБП-медиа. 

В среду российские СМИ сообщили, что бразилец пока не подписывает новое соглашение с "Кайратом", так как ждет предложения от ЦСКА в зимнее трансферное окно.

"Вагнер не продлевает контракт с "Кайратом", потому что ждет предложение от ЦСКА? Нет, извините, я об этом ничего не знаю", - сказал он.

Напомним, Вагнер Лав перешел в "Кайрат" летом этого года. В 13 матчах чемпионата Казахстана забил семь голов и отдал пять ассистов. В составе "желто-черных" стал чемпионом Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это первый титул за 16 лет.
Метки:
Лав Вагнер ЦСКА Кайрат ФК КПЛ-2020 Премьер-лига России Россия Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:16
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