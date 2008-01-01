До Криштиану рукой подать. Самые популярные клубы и футболисты КПЛ в Instagram

В современном мире любой команде или игроку недостаточно одного лишь выступления на высоком уровне. Во времена цифровизации и маркетинга немаловажно вести свои странички в социальных сетях и делать это профессионально. Корреспондент Vesti.kz поделился интересной статистикой из Instagram-пространства клубов и футболистов КПЛ.
Официальные аккаунты клубов
По этому показателю равных нет "Кайрату" и "Астане". Если суммировать подписчиков оставшихся девяти клубов премьер-лиги, то даже это число не позволит им сравняться с лидерами. Рейтинг выглядит следующим образом:
1. "Кайрат" - 109 тысяч подписчиков
2. "Астана" - 107 тысяч
3. "Шахтер" - 13,8 тысячи
4. "Тобол" - 13,7 тысячи
5. "Ордабасы" - 12,3 тысячи
6. "Кайсар" - 12,1 тысячи
7. "Жетысу" - 10,2 тысячи
8. "Каспий" - 9 тысяч
9. "Окжетпес" - 7,5 тысячи
10. "Кызыл-Жар СК" - 4,8 тысячи
11. "Тараз" - 3,9 тысячи
Влияние аккаунтов футболистов на узнаваемость клубов
Нравится нам это или нет, но сейчас мы живем в такое время, когда количество читателей в соцсетях в какой-то мере указывает на авторитет человека. Футболисты в большинстве своем - активные пользователи Instagram. Чего уж говорить, если самым популярным человеком на этой платформе является Криштиану Роналду, на которого подписаны 241 миллион пользователей. У игроков из Казахстана, понятное дело, цифры скромнее. Но даже благодаря меньшей активности узнаваемость казахстанских клубов среди подписчиков возрастает. Особенно эту тенденцию можно отнести к игрокам из ближнего и дальнего зарубежья. Если суммировать количество фолловеров игроков одной команды, то получим следующие результаты:
1. "Кайрат" - 650,8 тысячи подписчиков (23 игрока-пользователя. Лидер по подписчикам: Вагнер Лав)
2. "Жетысу" - 113,2 тысячи (18 игроков. Лидер: Еркебулан Сейдахмет)
3. "Астана" - 112,8 тысячи (20 игроков. Лидер: Пиерос Сотириу)
4. "Ордабасы" - 81,2 тысячи (20 игроков. Лидер: Май Махлангу)
5. "Кайсар" - 74,7 тысячи (23 игрока. Лидер: Елдос Ахметов)
6. "Тараз" - 60,7 тысячи (25 игроков. Лидер: Тони Силва)
7. "Шахтер" - 51,1 тысячи (19 игроков. Лидер: Руслан Мингазов)
8. "Окжетпес" - 40,6 тысяч (21 игрок. Лидер: Исламнур Абдулавов)
9. "Тобол" - 39,3 тысячи (18 игроков. Лидер: Петрос Аветисян)
10. "Кызыл-Жар СК" - 36,7 тысячи (20 игроков. Лидер: Виктор Гунченко)
11. "Каспий" - 34,1 тысячи (20 игроков. Лидер: Владислав Сиротов).
Топ-10 популярных футболистов из клубов КПЛ в Instagram
У "Кайрата" невероятный отрыв по выделенному выше показателю. Учитывая то, что в команде играет бразилец Вагнер Лав, это не столь удивительно. Но если же взглянуть на топ-10 самых популярных пользователей Instagram из КПЛ, то статистика докажет, что даже без звездного Вагнера алматинцы были бы в лидерах:
1. Вагнер Лав ("Кайрат") - 432 тысячи подписчиков
2. Еркебулан Сейдахмет ("Жетысу") - 77,6 тысячи
3. Пиерос Сотириу ("Астана") - 44,6 тысячи
4. Гулжигит Алыкулов ("Кайрат") - 41,9 тысячи
5. Яцек Гуральски ("Кайрат") - 39,3 тысячи
6. Раде Дугалич ("Кайрат") - 33,7 тысячи
7. Небойша Косович ("Кайрат") - 31,1 тысячи
8-9. Елдос Ахметов ("Кайсар") - 26,1 тысячи
8-9. Май Махлангу ("Ордабасы") - 26,1 тысячи
10. Абат Аймбетов ("Кайрат") - 20,5 тысячи
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Фото: ФК "Кайрат" (1), КФФ (2)