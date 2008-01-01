Элегантность Манзорро, класс Вагнера и балканский стандарт. Выбери лучший гол 17-го тура КПЛ

Легионеры создают шедевры в чемпионате Казахстана.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня 14:00
В 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу состоялось немало разнообразных и даже выдающихся с точки зрения индивидуального мастерства голов. В рубрике "Гол тура" от Vesti.kz предлагаем вам самостоятельно оценить и выбрать самый эффектный результативный удар, голосовать необходимо по следующей ссылке

Жоао Пауло ("Ордабасы")

Лучший бомбардир продолжает в одиночку тащить на себе "Ордабасы", но усилий одного бразильца порой недостаточно, тем более в противостоянии с таким соперником, как "Кайрат". Тем не менее, вновь нельзя не выделить отличные навыки Жоао Пауло по части завершения голевых моментов. 



Сергей Зенев ("Шахтер")

Стоило нам упомянуть игрока сборной Эстонии в числе фигур разочаровавших в этом сезоне, как Зенев тут же ответил на это важнейшим дублем в ворота "Окжетпеса". В особенности хорош первый гол нападающего "Шахтера", отличная подача с фланга, Зенев нашел пространство между двух защитников и не оставил шансов вратарю ударом головой. 



Вагнер Лав ("Кайрат") 

Не перестаем аплодировать главной звезде "Кайрата", который повел за собой команду в матче против "Ордабасы". Вроде бы простые, но очень рациональные и эффективные действия Вагнера привели к его седьмому голу в чемпионате Казахстана. 



Жереми Манзорро ("Тобол")

Французский вингер безусловно ярок, но это человек настроения и куража. В игре с "Кайсаром" Манзорро был именно в этом состоянии, грациозная техника помогла ему расправиться с двумя защитниками и не беда, что удар получился не самым акцентированным, ведь мяч в итоге в ворота залетел и тут стоит оценить именно подготовительную работу к голу. 



Милан Стоянович ("Окжетпес")

Один из самых ценных активов "Окжетпеса" продемонстрировал свой главный скилл - исполнение штрафных. Правда в этом сезоне это первый гол серба, ранее он отдавал только ассисты. 



Напомним, что по итогам 17-го тура КПЛ "Кайрат" оформил чемпионский титул, в то время как "Астана" опустилась на третье место после поражения от "Тараза". Турнирная таблица чемпионата Казахстана 2020 года доступна по следующей ссылке
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КПЛ-2020 Кайрат ФК Лав Вагнер Окжетпес ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Бразилия
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