Элегантность Манзорро, класс Вагнера и балканский стандарт. Выбери лучший гол 17-го тура КПЛ

В 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу состоялось немало разнообразных и даже выдающихся с точки зрения индивидуального мастерства голов. В рубрике "Гол тура"
от Vesti.kz
предлагаем вам самостоятельно оценить и выбрать самый эффектный результативный удар, голосовать необходимо по следующей ссылке
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Жоао Пауло
("Ордабасы")
Лучший бомбардир продолжает в одиночку тащить на себе "Ордабасы", но усилий одного бразильца порой недостаточно, тем более в противостоянии с таким соперником, как "Кайрат". Тем не менее, вновь нельзя не выделить отличные навыки Жоао Пауло по части завершения голевых моментов.
Сергей Зенев
("Шахтер")
Стоило нам упомянуть игрока сборной Эстонии в числе фигур разочаровавших в этом сезоне, как Зенев тут же ответил на это важнейшим дублем в ворота "Окжетпеса". В особенности хорош первый гол нападающего "Шахтера", отличная подача с фланга, Зенев нашел пространство между двух защитников и не оставил шансов вратарю ударом головой.
Вагнер Лав
("Кайрат")
Не перестаем аплодировать главной звезде "Кайрата", который повел за собой команду в матче против "Ордабасы". Вроде бы простые, но очень рациональные и эффективные действия Вагнера привели к его седьмому голу в чемпионате Казахстана.
Жереми Манзорро
("Тобол")
Французский вингер безусловно ярок, но это человек настроения и куража. В игре с "Кайсаром" Манзорро был именно в этом состоянии, грациозная техника помогла ему расправиться с двумя защитниками и не беда, что удар получился не самым акцентированным, ведь мяч в итоге в ворота залетел и тут стоит оценить именно подготовительную работу к голу.
Милан Стоянович
("Окжетпес")
Один из самых ценных активов "Окжетпеса" продемонстрировал свой главный скилл - исполнение штрафных. Правда в этом сезоне это первый гол серба, ранее он отдавал только ассисты.
Напомним, что по итогам 17-го тура КПЛ "Кайрат" оформил
чемпионский титул, в то время как "Астана"
опустилась на третье место после поражения
от "Тараза"
. Турнирная таблица чемпионата Казахстана 2020 года доступна по следующей ссылке
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