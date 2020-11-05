Элегантность Манзорро, класс Вагнера и балканский стандарт. Выбери лучший гол 17-го тура КПЛ

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
В 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу состоялось немало разнообразных и даже выдающихся с точки зрения индивидуального мастерства голов. В рубрике "Гол тура" от Vesti.kz предлагаем вам самостоятельно оценить и выбрать самый эффектный результативный удар, голосовать необходимо по следующей ссылке.
Лучший бомбардир продолжает в одиночку тащить на себе "Ордабасы", но усилий одного бразильца порой недостаточно, тем более в противостоянии с таким соперником, как "Кайрат". Тем не менее, вновь нельзя не выделить отличные навыки Жоао Пауло по части завершения голевых моментов.
Стоило нам упомянуть игрока сборной Эстонии в числе фигур разочаровавших в этом сезоне, как Зенев тут же ответил на это важнейшим дублем в ворота "Окжетпеса". В особенности хорош первый гол нападающего "Шахтера", отличная подача с фланга, Зенев нашел пространство между двух защитников и не оставил шансов вратарю ударом головой.
Не перестаем аплодировать главной звезде "Кайрата", который повел за собой команду в матче против "Ордабасы". Вроде бы простые, но очень рациональные и эффективные действия Вагнера привели к его седьмому голу в чемпионате Казахстана.
Французский вингер безусловно ярок, но это человек настроения и куража. В игре с "Кайсаром" Манзорро был именно в этом состоянии, грациозная техника помогла ему расправиться с двумя защитниками и не беда, что удар получился не самым акцентированным, ведь мяч в итоге в ворота залетел и тут стоит оценить именно подготовительную работу к голу.
Один из самых ценных активов "Окжетпеса" продемонстрировал свой главный скилл - исполнение штрафных. Правда в этом сезоне это первый гол серба, ранее он отдавал только ассисты.
Напомним, что по итогам 17-го тура КПЛ "Кайрат"оформил чемпионский титул, в то время как "Астана" опустилась на третье место после поражения от "Тараза". Турнирная таблица чемпионата Казахстана 2020 года доступна по следующей ссылке.