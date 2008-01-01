Новичок КПЛ раскрыл свой бюджет и главную задачу на сезон-2020

Перед петропавловским "Кызыл-Жар СК" поставлена задача занять в казахстанской премьер-лиге сезона-2020 место не ниже восьмого. Об этом Vesti.kz сообщили в Управлении физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области. Также стал известен бюджет клуба.

"Содержание футбольного клуба на 100 процентов осуществляется за счет местного бюджета. На услуги по подготовке и участию членов сборной команды по футболу на республиканских и международных соревнованиях от имени Северо-Казахстанской области в 2020 году было выделено 912 миллионов тенге.

На текущий сезон перед футбольным клубом "Кызыл-Жар СК" поставлена задача занять в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги место не ниже восьмого. Руководство клуба и футболисты приложат максимум усилий для выполнения поставленной задачи", - сообщили в управлении.

На данный момент "Кызыл-Жар" занимает девятое место в турнирной таблице КПЛ, набрав 16 очков. Седьмым идет "Жетысу" (19).