Радует, что местными воспитанниками удается противостоять фаворитам - Никитенко о победе над "Астаной"

Главный тренер "Тараза" Владимир Никитенко прокомментировал матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги против "Астаны" (1:0), сообщает официальный сайт клуба.

"Думаю, в целом провели неплохой матч с одним из грандов казахстанского футбола, который до этого практически на равных сыграл с новоиспеченным чемпионом. В последних играх есть очевидный прогресс в плане сдерживания атак соперника, использования прессинга в различных зонах, есть понимание позиционных атак. Не все получается, но нет грубых ошибок, которые во многих матчах привели к потерям очков. В целом прогресс игроков заметен, надеемся на то, что будет больше уверенности в своих действиях.

Также надеемся улучшить турнирное положение команды в ближайших играх, но, опять же, уровень команд выровнялся, о чем говорят примеры "Кызыл-Жара" и "Каспия", сумевших отобрать очки у команд из верхней части таблицы. В общем, чемпионат серьезный. У нас в большей степени, чем в других командах, играют воспитанники местного футбола. Радует, что при такой системе удается противостоять фаворитам", - сказал Никитенко.

После 15 туров "Тараз" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. "Астана" (27 очков в 16 матчах) идет третьей.