"Все всем доказал на поле". Российские СМИ - о чемпионстве "Кайрата", провале "Астаны" и рывке "Тобола"

Российский сайт "Футбол на Куличках" представил разбор матчей 17-го тура казахстанской премьер-лиги, в котором определился чемпион сезона-2020.

"Кайрат" не стал тянуть с досрочным завоеванием чемпионства и уже в 17-м туре КПЛ решил все вопросы относительно "золота". Долгие годы, 16 лет, прошли с момента последнего триумфа алматинцев в первенстве Казахстана. "Кайрат" на протяжении всех последних сезонов пытался прервать гегемонию "Астаны" в КПЛ, и вот, наконец, это у команды из Южной столицы получилось.

Руководители алматинского клуба сделали правильный выбор, оставив у руля тренера Алексея Шпилевского, при котором в конце прошлого сезона случилась неоднозначная концовка. Но в этом году "Кайрат" прошел турнир на одном дыхании. Несмотря на рваный темп чемпионата и все сложности, связанные с пандемией коронавируса. "Кайрат" оба раза обыграл "Астану" с сухим счетом, одержал к этому моменту 14 побед в 17 матчах и все всем доказал на футбольном поле. В отчетном туре алматинцы убедительно одолели амбициозный "Ордабасы" (3:1). Кахабер Цхададзе не сумел отсрочить праздник для бывшей команды. Правда, забивший в этом матче игрок шымкентцев Жоао Пауло вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров лиги. "Ордабасы" же опустился на четвертое место. "Тобол" обошел шымкентцев после крупной победы над "Кайсаром" (3:0). Дружина Григория Бабаяна вновь набрала отличный ход. И оставила позади себя не только "Ордабасы", но и "Астану".

Команда Андрея Тихонова не сумела найти должную мотивацию в поединке с "Таразом" и сенсационно уступила (0:1). А ведь такими темпами столичный клуб рискует оказаться за пределами призовой тройки. В подвале же таблицы вся борьба на финише сведется к противостоянию "Окжетпеса" и "Каспия", от которых сумели оторваться "Тараз" и "Кызыл-Жар". "Моряки" по итогам отчетного тура сравнялись с синегорцами, а по дополнительным показателям даже обошли их", - пишет издание.