Дебютант сборной Казахстана дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление судьи

Нападающий талдыкорганского "Жетысу" Айбар Жаксылыков дисквалифицирован на четыре матча казахстанской премьер-лиги за оскорбление судьи. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Инцидент произошел в матче 16-го тура КПЛ с петропавловским "Кызыл-Жар СК". В той игре Жаксылыков получил красную карточку на 87-й минуте.

"За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес главного судьи, игрок ФК "Жетысу" Жаксылыков Айбар дисквалифицирован на четыре матча.

Решение принято в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 01 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Жаксылыков провел за "Жетысу" 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В октябре форвард дебютировал за сборную Казахстана в матче с Албанией в рамках Лиги наций.