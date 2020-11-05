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Дебютант сборной Казахстана дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление судьи

В той игре он получил красную.

Дебютант сборной Казахстана дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление судьи
Фото: ПФЛК
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Нападающий талдыкорганского "Жетысу" Айбар Жаксылыков дисквалифицирован на четыре матча казахстанской премьер-лиги за оскорбление судьи. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Инцидент произошел в матче 16-го тура КПЛ с петропавловским "Кызыл-Жар СК". В той игре Жаксылыков получил красную карточку на 87-й минуте.

"За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес главного судьи, игрок ФК "Жетысу" Жаксылыков Айбар дисквалифицирован на четыре матча.

Решение принято в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента КФФ. Срок дисквалификации вступил в силу с 01 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Жаксылыков провел за "Жетысу" 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В октябре форвард дебютировал за сборную Казахстана в матче с Албанией в рамках Лиги наций.

 

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Метки:
Жетысу ФК КПЛ-2020 Дисквалификация Сборная РК по футболу Кызыл-Жар СК

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