Вагнер Лав может покинуть "Кайрат". Стала известна причина

Его контракт истекает в декабре.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:28

Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав может покинуть алматинский клуб, контракт с которым действует до декабря.

Ранее стало известно, что "Кайрат" предложил форварду новое соглашение на год. Сообщалось, что стороны близки к заключению сделки.

Однако, как сообщает Metaratings.ru, Вагнер не спешит продлевать трудовое соглашение с чемпионом Казахстана как минимум до зимы, пока не наступит ясность с возможным возвращением в ЦСКА, предложения от которого по-прежнему ждут в окружении бразильца.

Сам Вагнер и его представители хотят, чтобы нападающий в январе подписал контракт с "армейцами" до конца сезона-2020/21, после чего, вероятнее всего, завершил карьеру и занял должность в структуре московского клуба.
 
"Подписание Вагнера Лава - хорошая возможность и для вас, русские торседоры, и для нашей стороны. У нас больше нет той проблемы, из-за которой не состоялось возвращение Вагнера минувшим летом. Это был бы счастливый конец истории, но мы ничего не можем загадывать заранее.
 
Возможно, Вагнеру удастся вернуться в ЦСКА и помочь команде завоевать долгожданное чемпионство. Но сейчас все его мысли о "Кайрате", игроком которого Вагнер пока является. Он счастлив "золоту" чемпионата Казахстана", - заявил один из представителей футболиста.
 
Напомним, Вагнер Лав перешел в "Кайрат" летом этого года. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.
 
В составе "Кайрата" он стал чемпионом Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это первое чемпионство за 16 лет.

 

Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК КПЛ-2020 Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:28
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