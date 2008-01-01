"Кайрат" предложил Вагнеру Лаву новый контракт. Известны детали

Алматинский клуб с ним завоевал первое за 16 лет чемпионство.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:27
Алматинский "Кайрат" предложил Вагнеру Лаву новый контракт.  Об этом "Чемпионату" сообщили источник, близкий к игроку, и источник в клубе.
 
По их информации, бразильцу предложили продлить соглашение на год. Отмечается, что стороны близки к соглашению.
 
"После чемпионства "Кайрат" рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера", - сказал один из источников.
 
Вагнер перешел в "Кайрат" летом этого года. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.
 
В составе "Кайрата" он стал чемпионом Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это первое чемпионство за 16 лет.
Метки:
Кайрат ФК Лав Вагнер КПЛ-2020 Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:27
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