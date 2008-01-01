"Кайрат" предложил Вагнеру Лаву новый контракт. Известны детали

Алматинский "Кайрат" предложил Вагнеру Лаву новый контракт. Об этом "Чемпионату" сообщили источник, близкий к игроку, и источник в клубе.

По их информации, бразильцу предложили продлить соглашение на год. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

"После чемпионства "Кайрат" рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера", - сказал один из источников.

Вагнер перешел в "Кайрат" летом этого года. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

В составе "Кайрата" он стал чемпионом Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это первое чемпионство за 16 лет.