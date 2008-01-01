"Не можем найти футболистов на замену". Тихонов - о причинах поражения "Астаны" и нагрузке на сборников

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов, комментируя поражение в матче с "Таразом", которое помешало вернуться на вторую строчку в турнирной таблице КПЛ, рассказал о проблемах с ротацией, сообщается на сайте клуба.

Он отметил, что команде не хватает скамейки запасных и играть приходится одним составом уже несколько игр.

- Тяжело по горячим следам делать выводы, но точно могу сказать, что мы имели подходы к воротам соперника для того, чтобы как минимум сравнять счет. В некоторых моментах мы были сегодня лучше, в контроле мяча, но соперник хорошо оборонялся. А единственная наша ошибка в первом тайме стоила нам пропущенного гола. К сожалению, мы лишены возможности ротации, не хватает скамейки запасных, поэтому ребята практически одним составом играют четвертый матч. И тем не менее сегодня мы не заслужили поражения.

- Сейчас перерыв на игры сборных. Какие планы у команды на этот период?

- Кто не едет в сборную, отправятся домой, получат три дня отдыха, после чего будет три дня индивидуальной работы. Все получили задания, выполнение которых будет отслеживаться тренерским штабом. По возвращении в Алматы продолжим работу. На сборников выпадает очень большая нагрузка - они играют 15 и 18 ноября, потом матчи - 21, 24, 27 и 30-го. Это неимоверный график. Особенно сейчас, когда мы и так не можем найти футболистов на замену, кроме молодых ребят.

Напомним, в 17-м туре "Астана" проиграла "Таразу" со счетом 0:1 и отстает от идущего вторым "Тобола" на два очка.