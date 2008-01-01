Форвард "Кайрата" Аймбетов - автор самого красивого гола в 16-м туре КПЛ

Он ведет борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Казахстана.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:02

Гол нападающего "Кайрата" Абата Аймбетова по итогам голосования в телеграм-канале Vesti.kz признан лучшим в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. В матче против "Астаны" форвард забил победный мяч. 

Аймбетов набрал 70 процентов голосов и победил с явным отрывом. Для игрока сборной Казахстана это был десятый гол в нынешнем розыгрыше КПЛ, он является вторым снайпером турнира после Жоао Пауло.



Так выглядят полные итоги топ-5 рейтинга лучших голов 16-го тура. 



Отметим, что для Аймбетова это первый сезон в составе "Кайрата". На этой неделе он завоевал чемпионский титул с алматинским клубом. 

Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Астана ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 18:02
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