Форвард "Кайрата" Аймбетов - автор самого красивого гола в 16-м туре КПЛ

Гол нападающего "Кайрата" Абата Аймбетова по итогам голосования в телеграм-канале Vesti.kz признан лучшим в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. В матче против "Астаны" форвард забил победный мяч.



Аймбетов набрал 70 процентов голосов и победил с явным отрывом. Для игрока сборной Казахстана это был десятый гол в нынешнем розыгрыше КПЛ, он является вторым снайпером турнира после Жоао Пауло.







Так выглядят полные итоги топ-5 рейтинга лучших голов 16-го тура.







Отметим, что для Аймбетова это первый сезон в составе "Кайрата". На этой неделе он завоевал чемпионский титул с алматинским клубом.