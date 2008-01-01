Чистка состава к ЛЧ? Легионер из Европы покинет "Кайрат" в конце сезона

Полузащитник алматинского "Кайрата" Конрад Вжесиньски по окончании сезона покинет команду, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контракт 27-летнего футболиста из Польши с клубом подходит к концу и продлевать его руководство не намерено.

Вжесиньски уверенно начал нынешний сезон, однако вскоре потерял место в стартовом составе. Всего в этом сезоне КПЛ полузащитник сыграл десять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

В "Кайрат" польский футболист перешел перед началом прошлогоднего сезона и помог завоевать золото, а также серебро премьер-лиги.

До перехода в алматинскую команду защищал цвета польских клубов "Полония", "Мотор", "Видзев", "Погонь" и "Заглембе". Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.

Напомним, накануне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом КПЛ, выиграв "золото" за три тура до окончания чемпионата.