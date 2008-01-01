"Астана" потеряла очки в матче с "Таразом" и осталась на третьем месте КПЛ

Футболисты "Астаны" потерпели поражение в матче 17-го тура КПЛ и не смогли вернуться на второе место в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После того, как "Кайрат" досрочно завоевал "золото", в чемпионате развернулась борьба за "серебро". "Астана" считается главным претендентом, но накануне была смещена со второй строчки "Тоболом".

Матч с "Таразом" должен был вернуть столичную команду на прежнее место, но для этого надо было набирать три очка. Казалось бы, это было просто сделать, встречаясь с одним из аутсайдеров чемпионата, но "Астана" проиграла со счетом 0:1. Автором единственного гола стал форвард "Тараза" Серж Ньюадзи, отличившийся на 33-й минуте.

Отметим, что столичный клуб играл без пяти игроков основного состава. Из-за травм матч пропустили защитники Лука Шимунович и Урош Радакович, полузащитник Дорин Ротариу, а также нападающий Пиерос Сотириу. Также из-за перебора желтых карточек на поле не вышел Тигран Барсегян.

"Астана" осталась на третьем месте КПЛ, набрав 27 очков в 16-ти встречах. У "Тобола" 29 баллов при таком же количестве игр. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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