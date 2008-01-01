"Я был уверен, что мы станем чемпионами". Боранбаев - о Шпилевском, трансферах уровня Вагнера и возвращении Куата

Интервью с руководителем "Кайрата".

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:10
Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал, что стало ключевым в завоевании чемпионского титула КПЛ, давал ли он советы Алексею Шпилевскому и какой будет трансферная кампания клуба под Лигу чемпионов. Также он прокомментировал нынешний период в карьере Исламбека Куата



Напомним, что "Кайрат" стал завоевал "золото" казахстанской премьер-лиги впервые за 16 лет - в прошлый раз это достижение было оформлено в 2004 году. Это третий чемпионский титул в истории алматинского клуба. В следующем году "Кайрат" примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:10
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