"Каспий" сыграл вничью с "Кызыл-Жаром" и остался на дне турнирной таблицы КПЛ

Петропавловский клуб, напротив, успешно отодвигается от зоны вылета.

Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:59
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 17
Каспий - Кызыл-Жар СК 1:1

Голы: Григалашвили, 7 (0:1); Набиханов, 69 (1:1)

Турнирная таблица

ФК "Каспий" сыграл вничью от "Кызыл-Жар СК" в матче 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на базе футбольных сборных в Талгаре и стада домашней для клуба из Актау. Игра завершилась со счетом 1:1. 

Автором первого гола в матче стал полузащитник "Кызыл-Жара" Шота Григалашвили, отличившийся на седьмой минуте.

От поражения "Каспий" спас Амандык Набиханов, забивший на 69-й минуте.

Набрав одно очко, "Каспий" вместе с "Окжетпесом" так и остался на дне турнирной таблицы с наиболее вероятными шансами покинуть КПЛ по итогам сезона, до конца которого осталось сыграть три тура. "Кызыл-Жар" же закрепился на восьмом месте. С турнирным положением команд можно ознакомиться подробнее по этой ссылке.

Напомним, накануне чемпионом досрочно стал алматинский "Кайрат". Сегодня в 17:00 также состоится матч 17-го тура "Тараз" - "Астана".

Прямая трансляция матча "Тараз" - "Астана" и еще двух игр 17-го тура КПЛ

Метки:
Кызыл-Жар СК Каспий КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:59
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