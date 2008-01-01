Дубль форварда европейской сборной помог "Шахтеру" обыграть аутсайдера КПЛ

Также соперник не реализовал пенальти.

Сергей Зенев. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:51
"Шахтер" одержал волевую победу над "Окжетпесом" в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 2:1 в пользу карагандинского клуба. 

Первыми успеха добились синегорцы усилиями Милана Стояновича на 41-й минуте - серб красиво исполнил штрафной удар.



Но после перерыва "горняки" серьезно прибавили в движении, в результате чего не только отыгрались, но и дожали соперника. Дубль оформил нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев, отличившийся на 49-й и 57-й минутах.





При этом черногорский полузащитник кокшетауской команды Дарко Зорич не реализовал пенальти на 73-й минуте.

После этой победы "Шахтер" набрал 20 очков и поднялся с седьмого места на пятое, в то время как "Окжетпес" с 11 баллами остался на предпоследней, десятой строчке.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:51
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