Дубль форварда европейской сборной помог "Шахтеру" обыграть аутсайдера КПЛ

"Шахтер"
одержал волевую победу над "Окжетпесом"
в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 2:1 в пользу карагандинского клуба.
Первыми успеха добились синегорцы усилиями Милана Стояновича
на 41-й минуте - серб красиво исполнил штрафной удар.
Но после перерыва "горняки" серьезно прибавили в движении, в результате чего не только отыгрались, но и дожали соперника. Дубль оформил нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев
, отличившийся на 49-й и 57-й минутах.
При этом черногорский полузащитник кокшетауской команды Дарко Зорич
не реализовал пенальти на 73-й минуте.
После этой победы "Шахтер" набрал 20 очков и поднялся с седьмого места на пятое, в то время как "Окжетпес" с 11 баллами остался на предпоследней, десятой строчке.