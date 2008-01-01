"Это не конкуренты слабые, а "Кайрат" безумно сильный". Шпилевский - о КПЛ, Вагнере, Боранбаеве и Лиге чемпионов

Белорусский тренер установил рекорд в чемпионате Казахстана.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:33
Главный тренер "Кайрата"  Алексей Шпилевский в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал, считает ли он приход Вагнера Лава решающим фактором в чемпионской гонке, как он воспринимает слова о комфортных условиях для его команды и что предпримет клуб перед стартом в Лиге чемпионов. Также он отметил бойцовский характер польского полузащитника Яцека Гуральски



Напомним, что Шпилевский стал самым молодым тренером, которому удалось выиграть чемпионат Казахстана. Белорусский специалист завоевал "золото" КПЛ с "Кайратом" в возрасте 32 лет. Ранее этот рекорд принадлежал казахстанскому тренеру Григорию Бабаяну, который занимал первое место с "Астаной", когда ему было 38.
Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Шпилевский Алексей Лав Вагнер Боранбаев Кайрат Гуральски Яцек Бразилия Футбол
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:33
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