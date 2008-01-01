"Это не конкуренты слабые, а "Кайрат" безумно сильный". Шпилевский - о КПЛ, Вагнере, Боранбаеве и Лиге чемпионов

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
в интервью Youtube-каналу Vesti.kz
рассказал, считает ли он приход Вагнера Лава
решающим фактором в чемпионской гонке, как он воспринимает слова о комфортных условиях для его команды и что предпримет клуб перед стартом в Лиге чемпионов. Также он отметил бойцовский характер польского полузащитника Яцека Гуральски
.
Напомним, что Шпилевский стал
самым молодым тренером, которому удалось выиграть чемпионат Казахстана. Белорусский специалист завоевал "золото" КПЛ с "Кайратом" в возрасте 32 лет. Ранее этот рекорд принадлежал казахстанскому тренеру Григорию Бабаяну, который занимал первое место с "Астаной", когда ему было 38.