"Президент "Кайрата" не отпустил". В России рассказали, почему Шпилевский не возглавил клуб РПЛ

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Роман Нагучев рассказал Sputnik Казахстан
, по какой причине главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
не принял московское "Динамо"
из российской премьер-лиги.
Главный тренер "Кайрата" Шпилевский заинтересовал клуб российской премьер-лиги
- В СМИ появлялась информация о том, что Шпилевский был в шорт-листе на пост тренера московского "Динамо". Что можете сказать на этот счет?
- Насколько я знаю, там было несколько кандидатур - все они так или иначе имели опыт работы в Германии, и среди них был Алексей. В результате "Динамо" выбрало специалиста, который был свободен на тот момент. Чемпионат Казахстана продолжался, команда вот-вот должна была стать чемпионом - Шпилевского просто не отпустил президент "Кайрата".
В итоге "Динамо" возглавил бывший наставник "Майнца" Сандро Шварц, тогда как Шпилевский помог
"Кайрату" впервые за 16 лет стать чемпионом КПЛ.