"Президент "Кайрата" не отпустил". В России рассказали, почему Шпилевский не возглавил клуб РПЛ

В результате его принял немецкий специалист.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:30
Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Роман Нагучев рассказал Sputnik Казахстан, по какой причине главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский не принял московское "Динамо" из российской премьер-лиги.

Главный тренер "Кайрата" Шпилевский заинтересовал клуб российской премьер-лиги

- В СМИ появлялась информация о том, что Шпилевский был в шорт-листе на пост тренера московского "Динамо". Что можете сказать на этот счет?

- Насколько я знаю, там было несколько кандидатур - все они так или иначе имели опыт работы в Германии, и среди них был Алексей. В результате "Динамо" выбрало специалиста, который был свободен на тот момент. Чемпионат Казахстана продолжался, команда вот-вот должна была стать чемпионом - Шпилевского просто не отпустил президент "Кайрата".

В итоге "Динамо" возглавил бывший наставник "Майнца" Сандро Шварц, тогда как Шпилевский помог "Кайрату" впервые за 16 лет стать чемпионом КПЛ.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шпилевский Алексей Динамо Москва Премьер-лига России Кайрат ФК Россия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:30
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