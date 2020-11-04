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"Вагнер Лав не воспринимал Шпилевского как тренера". Ведущий "Матч ТВ" - об успехе белоруса с "Кайратом" в КПЛ

Ему всего 32 года.

"Вагнер Лав не воспринимал Шпилевского как тренера". Ведущий "Матч ТВ" - об успехе белоруса с "Кайратом" в КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Роман Нагучев, который лично знаком с Алексеем Шпилевским, в интервью Sputnik Казахстан поделился, в чем, по его мнению, залог успеха молодого тренера в алматинском "Кайрате".

- Алексей Шпилевский добился для "Кайрата" первого за 16 лет чемпионства, несмотря на критику и долгое неприятие многими его как тренера. Что вы можете сказать об Алексее как о тренере, учитывая, что вы пристально следите за выходцами из немецкого футбола?

- Я могу сказать, что в Казахстане, как и в любой другой восточноазиатской стране, непростые отношения старшего поколения с младшим. Я сам воспитан в кавказской семье, чисто по традициям, где младший не может перечить старшему. Если младший пытается выразить несогласие более старшему, это всегда вызывает критику, именно поэтому у Шпилевского в начале работы в Казахстане были проблемы. Однако, насколько я знаю, он пользовался полным доверием Кайрата Боранбаева, поэтому, несмотря на проблемы на старте сезона и вылет из еврокубков, он все равно остался во главе клуба.

Мы с Лешей знакомы чуть более четырех лет, и я познакомился с ним именно как с тренером. Я делал сюжет про "Лейпциг", так как мне нельзя было снимать основную команду, мы делали репортаж о "молодежке", юношеской команде и так далее. Я тогда сильно поразился - Леше было всего 28 лет, но я абсолютно понимал, что он думает на сто процентов как тренер. Он не берет в расчет то, что о нем думают. Для него главное, чтобы его команда играла, а показатель этого - только место в турнирной таблице.

У него уже была похожая ситуация в "Динамо-Бресте", когда он не пользовался уважением игроков, плюс был непростой коллектив в плане дисциплины - там мало у какого тренера получилось бы. Однако он учел этот опыт и, уже имея хорошую команду в чемпионате Казахстана, блестяще с этой работой справился.

Есть еще один тезис, который подтверждает мои размышления: когда пришел Вагнер Лав, он вообще не воспринимал Шпилевского как тренера именно из-за разницы в возрасте. Тем не менее, как мы видим, Вагнер - лучший игрок второй части чемпионата Казахстана и у него полное взаимопонимание с тренером. Надо понимать, что если Вагнера не заставить быть профи - он им не будет.

- Просто то, какие высказывания позволял себе Шпилевский в Казахстане, отчасти послужило причиной того, что он настроил определенную часть общества против себя. К примеру, высказывания о том, что только "Кайрат" играет в европейский футбол в Казахстане. Итогом послужило то, что многие просто ждали его ошибки, чтобы лишний раз упрекнуть.

- Я понимаю, о чем идет речь, но, как я говорил в начале, восточное воспитание не принимает такие реплики. Тем не менее, во-первых, это футбол, в любом случае просто развлечение, игра - в ней не может быть оскорблений, как в обычной жизни. Второе - я читал его интервью и пресс-конференции, Леша говорит то, что думает. Если он был бы тренером в Германии или даже России - это не вызывало бы противоречий. Все говорили бы, что это свежий взгляд, тренер разъясняет свою работу. Все его высказывания звучат смело, лишь потому что ему 32 года. В целом, если бы то же самое говорил Александр Бородюк или Юрий Красножан, это не вызывало бы вообще никаких вопросов. Все говорили бы, что это заслуженные тренеры, они имеют право на свое мнение, им виднее и так далее.

Попробую объяснить издалека, почему он имеет право на такие высказывания. Когда-то в середине 90-х Ральф Рагник (бывший тренер "Штутгарта" и "Лейпцига", ныне спортивный директор "Лейпцига") работал в "Штутгарте". Его пригласили на телевидение, он провел часовую лекцию для тренеров старой школы Германии. Рагник объяснял, что немецкие тренеры играют с последним защитником, хотя никто в Европе так не делает. Он, грубо говоря, указывал на ошибки тренеров и говорил, что они разбираются в тактике, и это было нормально воспринято.

Шпилевский знаком с Рагником - он воспитывался в его системе ценностей, где людям плевать на авторитеты, потому что самое главное - это как выступает твоя команда. В Германии, где и получал футбольное образование Алексей, это правильно. Отчасти, я думаю, что когда ты работаешь под колоссальным давлением, такие высказывания - это способ себя и футболистов высвободить психологически. Думаю, именно на этой легкости команда и стала чемпионом.

- Есть мнение, что, убери из состава "Кайрата" Вагнера Лава и Яцека Гуральски, это будет вообще другая команда по классу. Что думаете на этот счет?

- Если такая команда стала чемпионом, в какой же футбол играли другие клубы? В любой команде есть лидеры - а если бы из "Барселоны" убрать Месси и Хави, то что было бы? Эти игроки уже есть, зачем рассуждать о том, что было бы в их отсутствие. В данном случае - это странное мнение. Кроме этого, в "Кайрате" есть футболисты, которые прогрессируют глядя на опытных игроков. К примеру, Нуралы Алип - я слышал о нем пару лет назад, что он достаточно нетипичный футболист для игроков последних лет. В чемпионском матче он забивает с пенальти, а когда ты в юном возрасте бьешь с точки - значит, тебе доверяют. Поэтому я не согласен с тем, что "Кайрат" держался на отдельных игроках. Если разница между "Кайратом" и всем остальным чемпионатом 15 очков - в таком случае другие не имеют права критиковать, так как выступают на порядок хуже. Англичане говорят, что самое красивое - это результат, так что "Кайрат" играл именно в тот футбол, который и принес ему чемпионство. Значит, такого футбола для чемпионата Казахстана достаточно. Однако мы видим, что на еврокубки это не перекинулось - "Кайрат" рано вылетел, хотя показывал симпатичный футбол. Видимо, такого футбола для Европы мало.

"Кайрат" стал чемпионом страны после победы над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.

 

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Метки:
Футбол Шпилевский Алексей Кайрат ФК КПЛ-2020

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