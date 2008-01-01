Луиш Фигу откликнулся на чемпионство "Кайрата"

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу
отреагировал на первое за 16 лет чемпионство "Кайрата"
в КПЛ
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев
в соцсети выставил фото с чемпионским тондо, сопроводив его подписью: "Всех алматинцев с чемпионством 2020". Тогда как Фигу опубликовал на его странице в Instagram несколько эмодзи аплодисментов.
"Кайрат" стал чемпионом страны после победы
над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.