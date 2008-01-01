Луиш Фигу откликнулся на чемпионство "Кайрата"

Последний раз команда выигрывала "золото" в 2004 году.

Луиш Фигу. Фото: sempreinter.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:41
Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу отреагировал на первое за 16 лет чемпионство "Кайрата" в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев в соцсети выставил фото с чемпионским тондо, сопроводив его подписью: "Всех алматинцев с чемпионством 2020". Тогда как Фигу опубликовал на его странице в Instagram несколько эмодзи аплодисментов.



"Кайрат" стал чемпионом страны после победы над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Боранбаев Кайрат
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 11:41
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