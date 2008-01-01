Зарубежный тренер прокомментировал информацию об интересе "Ордабасы"

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный
прокомментировал Meta-ratings.com.ua
сообщения в СМИ о том, что он является кандидатом на пост главного тренера казахстанского "Ордабасы"
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"Конечно, любому тренеру приятно, что его имя связывают с возможной работой в конкретном клубе. У меня действительно имеется ряд интересных вариантов возможной работы, но окончательное решение в этом вопросе принимают владельцы клубов. Когда завершится чемпионат Казахстана, тогда будет видно.
Пока же могу сказать, что если по "Астане" было предложение, то по "Ордабасы" с конкретным предложением на меня не выходили. Поэтому такие вопросы, как и трансферы, любят тишину. Но мне приятно, что моя кандидатура среди тех, кто гипотетически может возглавить "Ордабасы", - отметил он.
64-летний специалист ранее возглавлял в Казахстане карагандинский "Шахтер", павлодарский "Иртыш" и костанайский "Тобол".
"Ордабасы" занимает четвертое место в чемпионате Казахстана, набрав 27 очков в 17 играх.