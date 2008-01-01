Зарубежный тренер прокомментировал информацию об интересе "Ордабасы"

Последним его клубом в КПЛ был "Шахтер".

Вячеслав Грозный. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:57
Известный украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал Meta-ratings.com.ua сообщения в СМИ о том, что он является кандидатом на пост главного тренера казахстанского "Ордабасы".

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"Конечно, любому тренеру приятно, что его имя связывают с возможной работой в конкретном клубе. У меня действительно имеется ряд интересных вариантов возможной работы, но окончательное решение в этом вопросе принимают владельцы клубов. Когда завершится чемпионат Казахстана, тогда будет видно.

Пока же могу сказать, что если по "Астане" было предложение, то по "Ордабасы" с конкретным предложением на меня не выходили. Поэтому такие вопросы, как и трансферы, любят тишину. Но мне приятно, что моя кандидатура среди тех, кто гипотетически может возглавить "Ордабасы", - отметил он.

64-летний специалист ранее возглавлял в Казахстане карагандинский "Шахтер", павлодарский "Иртыш" и костанайский "Тобол". 

"Ордабасы" занимает четвертое место в чемпионате Казахстана, набрав 27 очков в 17 играх.
Метки:
Футбол Грозный Вячеслав Ордабасы ФК Астана ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:57
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