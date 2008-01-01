"Вагнер - отличный человек, я учусь у него". Аймбетов - о титуле "Кайрата", Лиге чемпионов и конкуренции в КПЛ

Комментарий лучшего бомбардира алматинского клуба.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:20
Нападающий "Кайрата" Абат Аймбетов в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал о своих эмоциях после завоевания чемпионского титула. В частности, он сравнил это достижение с золотой медалью, выигранной в "Актобе", а также заверил, что намерен побороться за звание лучшего бомбардира КПЛ-2020.



Напомним, что "Кайрат" впервые за 16 лет выиграл чемпионат Казахстана, а также прервал шестилетнюю гегемонию "Астаны" в премьер-лиге. Для Аймбетова это первый сезон в алматинском клубе, на его счету десять голов в 17 матчах, он второй снайпер турнира после Жоао Пауло из "Ордабасы", у бразильца 11 голов в КПЛ-2020. 
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Актобе ФК Лав Вагнер Лига чемпионов Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:20
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