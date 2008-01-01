"Диванные мастера...". Защитник "Кайрата" сделал эмоциональное заявление после первого за 16 лет чемпионства в КПЛ

Сербский футболист "Кайрата" Раде Дугалич
достаточно эмоционально воспринял долгожданное чемпионство клуба в КПЛ
, написав следующий пост в соцсети.
"Спасибо всем за выигранный титул, в первую очередь спасибо команде! Мы одна большая семья, спасибо Кайрату Советаевичу, что верил в нас, нашему тренерскому составу и особенно Алексею Шпилевскому за все, что они сделали для нас, чтобы выиграть этот чемпионат. Спасибо медицинскому штабу и администрации. Спасибо болельщикам - только настоящим!!! Особенно хочу сказать спасибо моей семье и жене, что они всегда рядом были и верили до конца в меня! И ЕЩЕ СПАСИБО ВСЕМ КРИТИКАМ, всем, кто говорил, что у нас слабая команда, слабая ОБОРОНА, не тот чемпионат и что только в Алматы он играется... Мы все сделали для вас, и я вам дарю эту золотую медаль... Диванные мастера, только для ВАС! Мы просто лучшие, ЗАПОМНИТЕ!!! Спасибо за историю-2020", - говорится в сообщении на его странице в Instagram.
Отметим, что "Кайрат" стал чемпионом страны
после победы над "Ордабасы" в 17-м туре КПЛ. Последний раз алматинский клуб выигрывал титул в 2004 году.