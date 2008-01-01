Прямая трансляция матча "Тараз" - "Астана" и еще двух игр 17-го тура КПЛ
Первая встреча начнется в 13:00.
Фото: ПФЛК©
Новости спорта
Казахстан(футбол)
КПЛ
0
Сегодня 09:50
Сегодня, 4 ноября, состоятся еще три матча 17-го тура
чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Сыграют
"Шахтер" - "Окжетпес"
(начало - в 13:00 по времени Нур-Султана),
"Каспий" - "Кызыл-Жар СК"
(15:00) и
"Тараз" - "Астана"
(17:00).
Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном
сайте
телеканала.
Ранее в рамках данного тура "Кайрат"
победил
"Ордабасы" (3:1) и впервые за 16 лет выиграл "золото" КПЛ, а "Тобол"
разгромил
"Кайсар" (3:0).
Турнирная таблица КПЛ-2020
Метки:
Футбол
КПЛ-2020
Шахтер ФК
Окжетпес ФК
Каспий
Кызыл-Жар СК
Тараз ФК
Астана ФК
Казахстан(футбол)
КПЛ
0
Сегодня 09:50
© 2008 - 2020 ТОО «EML»