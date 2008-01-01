"Просто ужас". Тренер "Ордабасы" отреагировал на поражение от "Кайрата" и чемпионство бывшего клуба в КПЛ

Южане оказались на четвертом месте.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:38
Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе прокомментировал матч 17-го тура КПЛ с "Кайратом". Его высказывания приводит пресс-служба клуба.

Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Я думаю, была хорошая игра. Однозначно, индивидуальное мастерство игроков соперника превосходило мастерство наших футболистов. С другой стороны, была очень интересная игра, не было никаких автобусов, у двух команд было много опасных моментов. Повторюсь, что именно благодаря индивидуальном мастерству, те моменты, которые создает "Кайрат", он их забивает. А мы пропускаем такие мячи, как третий, просто ужас, это конечно невнимательность. Поздравляем "Кайрат" с чемпионством, это абсолютно заслуженно, я думаю они на голову были выше всех в нынешнем чемпионате и достойно выиграли титул", - сказал он.

После этой неудачи "Ордабасы" расположился на четвертом месте, тогда как "Кайрат" досрочно стал победителем чемпионата Казахстана. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
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Футбол КПЛ-2020 Цхададзе Кахабер Кайрат ФК Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:38
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