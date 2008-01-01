"Кайрат" решил продлить контракты с Вагнером Лавом и еще одним лидером клуба

А также усилит некоторые позиции.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 07:24
В ближайшее время "Кайрат" намерен пролонгировать соглашения с бразильским нападающим Вагнером Лавом и сербским защитником Раде Дугаличем. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил руководитель алматинского клуба Кайрат Боранбаев

"Да, с Вагнером мы будем продлевать контракт, уже находимся на стадии подписания. Все согласовано, срок нового соглашения - один год. Раде Дугалич? С ним мы также находимся на стадии продления контракта. 

Усиление? Будет, но точечное, на определенные позиции. Мы смотрим много казахстанских игроков, а также футболистов из стран ЕАЭС", - заявил Боранбаев. 

Напомним, что Вагнер пополнил состав "Кайрата" летом этого года, в 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов. Для Дугалича это второй сезон в алматинском клубе, в КПЛ-2020 он сыграл 16 матчей и забил один гол. 

"Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом и прервал гегемонию "Астаны"
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Боранбаев Кайрат Лав Вагнер Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 07:24
© 2008 - 2020 ТОО «EML»