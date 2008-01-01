"Кайрат" решил продлить контракты с Вагнером Лавом и еще одним лидером клуба

В ближайшее время "Кайрат"
намерен пролонгировать соглашения с бразильским нападающим Вагнером Лавом
и сербским защитником Раде Дугаличем
. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz
сообщил руководитель алматинского клуба Кайрат Боранбаев
.
"Да, с Вагнером мы будем продлевать контракт, уже находимся на стадии подписания. Все согласовано, срок нового соглашения - один год. Раде Дугалич? С ним мы также находимся на стадии продления контракта.
Усиление? Будет, но точечное, на определенные позиции. Мы смотрим много казахстанских игроков, а также футболистов из стран ЕАЭС", - заявил Боранбаев.
Напомним, что Вагнер пополнил состав "Кайрата" летом этого года, в 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов. Для Дугалича это второй сезон в алматинском клубе, в КПЛ-2020 он сыграл 16 матчей и забил один гол.
"Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом и прервал гегемонию "Астаны"