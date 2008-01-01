Вагнер Лав прокомментировал чемпионство в составе "Кайрата"

Бразильский форвард Вагнер Лав прокомментировал свой первый титул в Казахстане, который он выиграл в составе алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Звездный футболист стал одним из творцов успеха клуба по ходу сезона. Он также забил год в чемпионском матче с "Ордабасы", победа в котором принесла "Кайрату" долгожданное "золото" КПЛ.

"Чемпионы! Слава Богу за это достижение, вся честь и слава принадлежат Господу", - написал Лав в своем Instagram.

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