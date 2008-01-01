"Грозный в "Ордабасы" - это чистая ерунда". Байсеитов - о смене тренера, чемпионстве "Кайрата" и судьбе Жоао Пауло

Алибек Кабенов

Президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, планирует ли клуб смену тренера после нынешнего сезона. В матче 17-го тура КПЛ шымкентцы уступили "Кайрату" (1:3) и опустились на четвертое место в турнирной таблице.



"Пока мы никак не рассматривали вопрос по тренеру, до окончания сезона еще три тура, бог знает, как все будет в итоге. Если команда не попадает в тройку? Сейчас не будем говорить о будущем тренера. Грозный - тренер "Ордабасы"? Это чистая ерунда!



Чемпионство "Кайрата"? Это клуб, который я первым cделал чемпионом, сейчас у них хорошая команда. Хочу пожелать им побед в Лиге чемпионов! Вот они Вагнера Лава взяли и стали чемпионами, но без него не смогли бы", - заявил Байсеитов.



Также руководитель шымкентского клуба коротко прокомментировал будущее лидера его команды Жоао Пауло: "На него много кто претендует в Казахстане. Но мы его не отдадим".



Напомним, что нынешний тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе работает в клубе с 2018 года. На этой неделе российские СМИ сообщили, что главным тренером шымкентского клуба в следующем сезоне будет Вячеслав Грозный.