"КраСава" поздравил "Кайрат" и Вагнера Лава с чемпионством

Блогер отметил достижения футболиста.

Вагнер Лав. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:52

Автор блога "КраСава" Евгений Савин поздравил алматинский "Кайрат" и бразильца Вагнера Лава с чемпионством, сообщают Vesti.kz.

Известный российский блогер в ходе сезона прилетал в Алматы, где снимал выпуск про звездного футболиста. Достижения клуба и футболиста он отметил в своем Instagram. Напомним, сегодня, 3 ноября, "Кайрат" досрочно стал чемпионом КПЛ-2020. Лав отметился забитым голом.

"Поздравляю Вагнера Лава и "Кайрат" с долгожданным чемпионством. Десять голов и куча голевых Ваги за три месяца - очень достойно. Тапки не подводят", - написал блогер.

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Метки:
Кайрат ФК Лав Вагнер КПЛ-2020 Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:52
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